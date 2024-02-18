إتحاد البنوك الإيطالية:مؤشرات أولية لانخفاض أسعار الفائدة

(أنسامد) - فبراير 18 - روما - بدأ ظهور مؤشرات على أن أسعار الفائدة في السوق آخذة في الانخفاض بعد الارتفاعات الأخيرة، حسبما ذكر اتحاد البنوك الإيطالية في تقريره الشهري الذي نشر يوم السبت.وقال الاتحاد: "في الأشهر الأخيرة ظهرت أولى العلامات على انخفاض أسعار السوق مقارنة بالمستويات المرتفعة السابقة".وانخفض متوسط سعر الرهن العقاري إلى 3.99% في يناير من 4.42% في ديسمبر و4.50% في نوفمبر، وفقا للتقرير.وبالمثل، انخفض متوسط سعر الفائدة على القروض الجديدة للشركات إلى 5.39% في يناير من 5.46% في ديسمبر و5.59% في نوفمبر.وبدلا من ذلك، ظل متوسط سعر الفائدة على إجمالي القروض مستقرا عند 4.76% في يناير، وهو نفس المستوى الذي كان عليه في ديسمبر ونوفمبر 2023. (أنسامد).

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