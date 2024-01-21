اتحاد الصناعة يحذر من "مخاطر جديدة" على الاقتصاد الإيطالي

(أنسامد) - يناير 21 - روما - حذر اتحاد الصناعة الإيطالي "كونفيندوستريا" السبت من أن هناك "مخاطر جديدة" على الاقتصاد الإيطالي وسط "توترات جديدة" على المستوى الدولي مطلع العام الجاري.وقال اتحاد الصناعة في تحليله الاقتصادي الشهري، إن هناك خطرًا كبيرًا مرتبطًا بانخفاض حركة الشحن عبر قناة السويس بسبب الهجمات التي نفذها المتمردون الحوثيون اليمنيون في البحر الأحمر، مضيفا "أسعار الغاز والنفط لم تتأثر حتى الآن لكنها لا تزال مرتفعة".وأشار "كونفيندوستريا" إلي أنه حتى نهاية عام 2023، قد يكون الناتج المحلي الإجمالي الإيطالي "أفضل من المتوقع" وانتعش قطاعا الخدمات والبناء، إلا أن "الصناعة لا تزال ضعيفة".وتابع قائلا إن التضخم منخفض في إيطاليا لكنه لم ينخفض كثيرا بعد في بقية أوروبا، وهو ما يعني أن أسعار الفائدة "قد تظل مرتفعة لبضعة أشهر أخرى". (أنسامد).

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