فيات بروفيشنال تجدد مجموعتها لتأكيد ريادتها

(أنسامد) - يناير 12 - روما - قامت شركة فيات بروفيشنال الشركة الرائدة في السوق الإيطالية فى قطاع السيارات التجارية الخفيفة بتجديد مجموعاتها لمواصلة تفوقها وريادتها.وفي هذا الإطار، ستقدم العلامات التجارية ستروين وأوبل وبيجو العديد من الابتكارات لمقترحاتها الأكثر شهرة فى كلا الاصدارين الحراري والكهربائى.ويعد هذا الإطلاق الأهم حتى الآن في هذا القطاع الاستراتيجي ويتعلق بتجديد ثلاثة نماذج لكل علامة تجارية فى أهم قطاعات السوق: المدمجة والمتوسطة والكبيرة.ويقول مدير التسويق والاتصالات بوحدة أعمال ستيلانتس الإيطالية للمركبات التجارية الخفيفة : سيكون من المممكن تكوين وطلب مجموعة غنية من المحتويات التي تلبي احتياجات العملاء، وتسليط الضوء على محتويات السلامة والتقنيات الغنية بأنظمة القيادة الذاتية حتى المستوى الثاني ونظام المعلومات والترفيه والذي يتضمن محطة هاتف ذكي ومحركات احتراق قادرة على توفير قوة تتراوح من 120 إلى 180 حصانا من علبة تروس يدوية أو أوتوماتيكية. (أنسامد).

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