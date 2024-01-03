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ارتفاع مؤشر مديرى المشتريات التصنيعى الايطالى

03 يناير 2024, 09:12

Redazione ANSA

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(أنسامد) - يناير 3 - روما - سجل مؤشر مديرى المشتريات الايطالى استمرار انخفاض اسعار الشراء وايضا اسعار البيع لكن بشكل هامشى فقط وسجل فى قطاع التصنيع الايطالى 45.3 فى شهر ديسمبر محققا ارتفاعا عن شهر نوفمبر الذى سجل 44.4 .

ويترجم الانكماش الى انخفاض الانتاج والطلبات الجديدة وضعف الطلب المحلى بشكل خاص والطلب الاجنبى .

ويشير التقرير الى ان قطاع التصنيع الايطالى انهى العام بربع سنوى ضعيف على الرغم من الزيادة الطفيفة المسجلة فى ديسمبر مما يوضح فشل مؤشر مديرى المشتريات فى نقل اى بادرة امل فيما يتعلق بانخفاض ظروف التشغيل عن الشهر السابق.

يعلق طارق كمال شودري، الخبير الاقتصادي في بنك هامبورغ التجاري.

"يمر قطاع التصنيع في إيطاليا بلحظة صعبة والتوقعات مخيبة للآمال بعض الشيء حيث تشهد الطلبيات، المحلية والأجنبية على حد سواء انخفاضًا حرًا .

فقد أشار البنك المركزي الأوروبي في اجتماع مجلس المحافظين في ديسمبر/كانون الأول إلى أن أسعار الفائدة من المرجح أن تظل أعلى لفترة طويلة قادمة، ومن وجهة نظر قطاع التصنيع، فإن أسعار الفائدة المرتفعة لها تأثير سلبي بشكل خاص. (أنسامد).

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