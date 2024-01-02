عمالة النساء..ايطاليا الاخيرة فى الاتحاد الاوروبى

(أنسامد) - يناير 2 - روما - اكدت دراسة للمفوضية الاوروبية "يوروستات" ان ايطاليا تحتل المرتبة الاخيرة بالنسبة لعمالة النساء خاصة وان واحدة من كل 5 نساء ايطاليات تترك عملها فى اعقاب الولادة.وفقاً للبيانات الايطالية المتعلقة بالربع الرابع من عام 2022 فقد سجل معدل توظيف الاناث الادنى بين دول الاتحاد الاوروبى حيث يقل بحوالى 14 نقطة مئوية عن المتوسط 55 بالمائة مقابل 69.3بالمائة فى الاتحاد الاوروبى.وتشير البيانات الى الفجوة بين عمالة الجنسين فهناك حوالى 9.5 مليون امراة عاملة مقابل 13 مليون رجل .وتؤكد البيانات ان قرار ترك العمل يتحدد بالنسبة لنحو 52 بالمائة من النساء بناء على احتياجات الاسرة و19 بالمائة لاعتبارات اقتصادية.وفقا لاحدث البيانات فان متوسط الفجوة فى الاجور فى ايطاليا يساوى 5 بالمائة اى اقل من المتوسط الاوروبى الذى يبلغ 13 بالمائة فى حين ان الفجوة الاجمالية اى الفرق بين المتوسط السنوى يساوى 43 بالمائة مقابل متوسط اوروبى يبلغ 36.2 بالمائة .وتقول بيانات المعهد الوطنى للاحصاء ان اجر الرجال فى المتوسط يبلغ 26227 يورو مقابل 18305 للنساء بفارق 7922 يورو. (أنسامد).

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