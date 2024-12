Marocco, 41 milioni di passeggeri hanno viaggiato in treno

RABAT - Almeno 41 milioni di passeggeri hanno usato il treno, quest'anno in Marocco, permettendo all'Oncf, la compagnia delle ferrovie che fa capo allo stato marocchino, di realizzare un fatturato di 3,5 miliardi di dirham, pari a circa 330 milioni di euro, e una crescita del 15% rispetto all'anno scorso.



In particolare la linea ad alta velocità, al suo sesto anno ha trasportato 4,1 milioni di passeggeri con un aumento del 7% e un fatturato di 528 milioni di dirham (49,8 milioni di euro) con segno positivo del 12%.



È cresciuto anche il traffico commerciale, in particolare quello legato ai fosfati che raggiunge un +34% in rapporto a fine settembre del 2023.





