Il Cairo, Fatah elogia nostri sforzi per tregua e aiuti

IL CAIRO - Il movimento palestinese "Fatah ha elogiato il dialogo positivo e costruttivo in corso con i fratelli in Egitto riguardo alla mobilitazione degli sforzi regionali e internazionali per ottenere un cessate il fuoco nella Striscia di Gaza e accelerare l'ingresso degli aiuti umanitari nel settore": lo riferiscono all'ANSA qualificate fonti egiziane aggiungendo che "il movimento ha inoltre apprezzato i continui sforzi" egiziani, "guidati dal presidente (Abdel Fattah) Al-Sisi, a sostegno del popolo palestinese e della sua giusta causa in tutte le sedi internazionali".



Anche altre "forze nazionali e islamiche in Palestina hanno lodato gli sforzi compiuti dall'Egitto (...) per alleviare le sofferenze del popolo palestinese, rafforzare l'unità nazionale, porre fine alla guerra di sterminio e fermare l'aggressione", riferiscono ancora le fonti del Cairo.



In particolare, "l'Alta commissione per gli Affari tribali della Striscia di Gaza ha apprezzato il ruolo dell'Egitto nel sostenere la causa palestinese e nell'accogliere le fazioni palestinesi per porre fine alla divisione", viene aggiunto.



L'Alta commissione "ha dichiarato in un comunicato che lo Stato egiziano, dall'inizio dell'aggressione su Gaza, non ha risparmiato alcuno sforzo per fornire aiuti e materiali medici e umanitari con ogni mezzo possibile", sintetizzano infine le fonti.

