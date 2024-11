Media, Algeri toglie le restrizioni sul commercio con la Spagna

(ANSAmed) - MADRID, 07 NOV - La Banca d'Algeria ha dato disposizione agli altri istituti di credito del Paese nordafricano di non applicare più le restrizioni sul commercio con la Spagna (principalmente sull'import) decise nel 2022: è quanto pubblicato dalla testata online spagnola El Confidencial e confermato anche da El País. Allo stesso tempo, una nuova circolare indica che "a partire dal 5/11/2024, le domiciliazioni di importazioni con origine/provenienza Francia non saranno più trattate dalle banche della piazza", e che la misura è applicabile anche "alle operazioni di esportazione".Le restrizioni sul commercio con la Spagna erano state applicate dopo che il governo iberico aveva deciso di cambiare la propria posizione sul Sahara Occidentale, appoggiando le rivendicazioni marocchine a riguardo. La misura non era però stata applicata per il caso delle esportazioni di gas e petrolio.Di recente, anche la Francia ha dato il proprio sostegno alla posizione del Marocco sul Sahara Occidentale. (ANSAmed).

