Tajani, l'Italia è una grande potenza culturale

MATERA - L'Italia è una "grande potenza culturale, non siamo una grande potenza militare, ma siamo certamente forse la prima potenza culturale nel mondo" Lo ha detto a Matera il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, a margine della prima giornata degli Stati generali della Diplomazia culturale.

"Le nostre ambasciate, i nostri consolati - ha proseguito Tajani - devono diventare trampolini di lancio per far conoscere la nostra identità, la nostra storia, la nostra cultura variegata e la cultura è uno strumento fondamentale anche per allacciare i rapporti costruttivi con tanti popoli".

Il vicepremier ha inoltre sottolineato che "con i nostri responsabili degli Istituti italiani intendiamo promuovere la nostra cultura. Li abbiamo riuniti e qui a materia che è stata Capitale europea della cultura e dobbiamo fare in modo che possa esserci una collaborazione sempre più forte per far sì che la cultura italiana possa diventare strumento di sempre maggior presenza del nostro Paese nel mondo".

Riproduzione riservata © Copyright ANSA