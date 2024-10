Guterres, da bando Israele a Unrwa conseguenze devastanti

(ANSAmed) - NEW YORK, 29 OTT - Il segretario generale Onu Antonio Guterres e' "profondamente preoccupato" per l'adozione della legge contro Unrwa da parte di Israele che, "se attuate, impedirebbero probabilmente all'agenzia di continuare il suo lavoro essenziale nei territori palestinesi occupati come ordinato dall'Assemblea Generale Onu". "Unrwa è il principale mezzo con cui viene fornita assistenza essenziale ai rifugiati palestinesi e non esiste alternativa - ha aggiunto - L'attuazione delle leggi potrebbe avere conseguenze devastanti per i rifugiati palestinesi, il che è inaccettabile".Il segretario generale ha invitato Israele "ad agire in modo coerente con i suoi obblighi ai sensi della Carta Onu e con gli altri obblighi del diritto internazionale. La legislazione nazionale non può modificare tali obblighi". "L'attuazione di queste leggi sarebbe dannosa per la risoluzione del conflitto israelo-palestinese e per la pace e la sicurezza nella regione nel suo complesso - ha aggiunto - Come ho gia' detto, Unrwa è indispensabile". Guterres ha poi affermato che portera' la questione all'attenzione dell'Assemblea Generale Onu. (ANSAmed).

