Egitto al Mossad, pericoloso bloccare ingresso agli aiuti

(ANSAmed) - IL CAIRO, 25 OTT - Nell'incontro con il capo del Mossad David Barnea al Cairo, la delegazione egiziana "ha confermato (...) la propria contrarietà all'operazione militare in corso nel nord della Striscia di Gaza" e "ha avvertito del pericolo rappresentato dal continuo ostruzionismo di Israele all'ingresso degli aiuti umanitari" nell'enclave palestinese. Lo scrive su Facebook l'emittente pubblica egiziana al-Qaera citando una "fonte qualificata della sicurezza" egiziana.L'incontro si è svolto "nel quadro degli intensi sforzi egiziani per riprendere i negoziati, fermare il cessate il fuoco e raggiungere la stabilità nella regione", si limita ad aggiungere l'emittente sempre citando la fonte.Una fonte qualificata egiziana, nel confermare che "una delegazione di alto livello della sicurezza" ieri ha incontrato "i leader di Hamas al Cairo per esaminare la situazione nella Striscia" e "i mezzi per superare gli ostacoli alla tregua", ha riferito all'ANSA che "l'incontro si inserisce nel quadro degli sforzi dell'Egitto per riprendere i negoziati sul cessate il fuoco nella Striscia di Gaza". La fonte, che preferisce rimanere anonima, ha confermato "l'impegno dell'Egitto a continuare ad aumentare il trasporto di aiuti umanitari" nell'enclave palestinese. (ANSAmed).

