Tunisia, passa in Parlamento l'emendamento alla legge elettorale

TUNISI - A nove giorni dalle elezioni presidenziali il Parlamento tunisino ha approvato venerdì scorso in sessione plenaria straordinaria la proposta di modifica alla legge elettorale, che prevede il passaggio della competenza sulle controversie dal Tribunale amministrativo alla giustizia ordinaria. La legge è stata approvata con 116 voti a favore, 12 contrari e 8 astenuti. I deputati che hanno votato a favore hanno definito il loro voto "urgente e patriottico".



L'approvazione della proposta di modifica alla legge elettorale ha suscitato le proteste delle opposizioni e di alcune organizzazioni della società civile. I nuovi articoli intervengono sull'iter degli eventuali ricorsi dei candidati contro le decisioni dell'Alta autorità indipendente per le elezioni (Isie), che passano alla Corte d'Appello e in Cassazione. Inoltre, in base alla nuova legge i risultati preliminari delle elezioni presidenziali potranno essere contestati solo dinanzi al Tribunale di primo grado di Tunisi.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA