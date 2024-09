Società civile tunisina contro le modifiche alla legge elettorale

Un gran numero di attivisti della società civile, cittadini e politici, si sono radunati oggi fuori dal Parlamento tunisino per respingere la proposta di modifica della legge elettorale mentre veniva votata dall'assemblea. Lo rende noto l'agenzia Tap secondo cui i manifestanti hanno definito la proposta di modifica alla legge "una mossa senza precedenti mai vista nei paesi democratici, soprattutto perché arriva pochi giorni prima dell'organizzazione delle elezioni presidenziali" (in programma il 6 ottobre, ndr).La manifestazione è stata organizzata dalla Rete tunisina per i diritti e le libertà. Secondo i manifestanti, gli emendamenti alla legge "rappresentano una grave violazione del sistema elettorale". Questa nuova legge cerca di "privare il tribunale amministrativo del suo ruolo esclusivo nella risoluzione delle controversie elettorali. Gli emendamenti non mancheranno di privare la Corte dei conti dei suoi poteri di controllo del finanziamento delle campagne elettorali, il che promuove l'impunità".Parlando alla Tap, il coordinatore della coalizione Soumoud, Houssem Hammi, ha sottolineato che la modifica della legge elettorale è "una minaccia reale al processo elettorale politico nel paese in quanto mina le fondamenta dello Stato". Il politico ed ex ministro Neji Jalloul ha invitato i candidati Ayachi Zammel e Zouhair Maghzaoui a ritirarsi dalla corsa presidenziale, affermando che "queste elezioni non hanno più alcun senso".

