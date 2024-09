Usa inviano aiuti all'Egitto senza condizioni sui diritti umani

NEW YORK - Gli Stati Uniti invieranno all'Egitto l'intera dotazione da 1,3 miliardi di dollari di aiuti militari annuali senza imporre condizioni sui diritti umani. Lo riporta il New York Times sottolineando che è la prima volta che l'amministrazione Biden rilascia una simile esenzione all'Egitto. La decisione è un riconoscimento degli sforzi egiziani per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza. Il Dipartimento di stato ha notificato la decisione al Congresso.



Per l'amministrazione Biden si tratta di un cambio di rotta: il presidente Biden aveva infatti più volte promesso che non avrebbe concesso assegni in bianco che avrebbero consentito le violazioni dei diritti umani da parte dell'Egitto.





