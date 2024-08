Sisi a Blinken, 'da escalation conseguenze inimmaginabili'

IL CAIRO - Nel suo colloquio a El Alamein con il segretario di Stato americano Antony Blinken, il presidente egiziano Abdel Fattah al-Sisi "ha insistito sui pericoli di un'espansione regionale del conflitto, le cui conseguenze sarebbero difficilmente immaginabili, indicando che la salvaguardia delle vite umane deve essere la priorità per tutte le parti". Lo riferisce il comunicato del portavoce della presidenza egiziana diffuso al Cairo.



"Il presidente ha voluto sottolineare che è giunto il momento di porre fine alla guerra in corso, di ascoltare la voce della ragione e della saggezza, e di privilegiare il linguaggio della pace e della diplomazia", ha premesso il portavoce. "Il cessate il fuoco a Gaza deve essere il punto di partenza per un più ampio riconoscimento internazionale dello Stato palestinese e per l'attuazione della soluzione dei due Stati, che rappresenta la garanzia essenziale per la stabilità nella regione", viene aggiunto.



Durante l'incontro Blinken "ha informato il presidente" egiziano "dei risultati della sua visita in Israele, riaffermando l'impegno degli Stati Uniti a favore degli sforzi di pacificazione e della conclusione di un accordo ed esprimendo al contempo il suo grande apprezzamento per il ruolo costruttivo dell'Egitto in questo processo" per porre fine al conflitto a Gaza, riferisce il comunicato della presidenza egiziana.



Sisi ha accolto Blinken e la sua delegazione "alla presenza del ministro degli Affari Esteri (egiziano) Badr Abdelatty, del capo dei servizi di intelligence" del Cairo, "il generale Abbas Kamel", precisa la nota del portavoce della presidenza.



"L'incontro ha sottolineato la solidità del partenariato strategico che lega i due paesi e il loro impegno a promuovere gli sforzi comuni per ristabilire la sicurezza e la stabilità nella regione", viene aggiunto. "In questo contesto, sono stati esaminati gli sforzi di mediazione congiunti tra Egitto, Stati Uniti e Qatar per raggiungere un cessate il fuoco a Gaza e lo scambio dei detenuti. Sono state scambiate opinioni sui risultati dell'ultima riunione negoziale tenutasi la scorsa settimana a Doha, nonché sui mezzi per far progredire i negoziati in corso al Cairo", riferisce ancora il testo.



La pagina facebook del ministero degli Esteri egiziano mostra foto dell'accoglienza riservata a Blinken alla sede del governo egiziano nella città costiera mediterranea di Nuova El Alamein e di un bilaterale con Abdelatty.





