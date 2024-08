Biden: 'Hamas si sta tirando indietro da accordo su Gaza'

CHICAGO - Hamas si sta ritirando da un accordo con Israele per un cessate il fuoco nella guerra a Gaza: lo ha detto il presidente degli Stati Uniti Joe Biden, alla Convention nazionale Dem a Chicago. "È ancora in gioco, ma non si può prevedere. Israele dice di poter trovare una soluzione...Hamas si sta tirando indietro", ha detto. "Lavoriamo 24 ore su 24 per un cessate il fuoco a Gaza", ha detto Biden, aggiungendo che "chi protesta (per una tregua a Gaza) ha le sue ragioni", mentre fuori dalla Convention attivisti pro-Gaza manifestavano.





