Elezioni in Algeria, Corte costituzionale valida 3 candidature

(ANSAmed) - ALGERI, 31 LUG - Per la corsa presidenziale in Algeria, ci saranno ufficialmente tre candidati. La Corte costituzionale algerina ha confermato oggi una precedente decisione dell'Autorità nazionale indipendente per le elezioni (Anie), confermando i dossier di tre candidati alle elezioni presidenziali previste per il 7 settembre, tra cui il presidente uscente, Abdelmadjid Tebboune.Il presidente della Corte costituzionale, Omar Belhadj, ha affermato in una conferenza stampa ad Algeri che oltre a Tebboune è stato ammesso anche il fascicolo di Abdelali Hassani, capo del Movimento della Società per la Pace (Msp). L'Msp è il più grande partito islamista algerino e una fazione dei Fratelli Musulmani, nonché la principale formazione di opposizione con 64 seggi nella prima camera del Parlamento.La Corte ha anche accettato la candidatura di Youcef Aouchiche, primo segretario del Fronte delle Forze Socialiste (Ffs), il più antico partito di opposizione del Paese, fondato nel 1963 dal leader storico Hocine Ait Ahmed.Altri cinque candidati, i cui dossier erano stati respinti dall'autorità elettorale, avevano fatto ricorso alla Corte Costituzionale, ma la decisione di oggi, considerata definitiva e non può essere impugnata, significa che tutti sono stati rigettati. (ANSAmed).

