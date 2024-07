Già 42 potenziali candidati a elezioni presidenziali in Tunisia

(ANSAmed) - TUNISI, 12 LUG - Sono 42 finora le persone che hanno raccolto i moduli di adesione per la candidatura alle elezioni presidenziali in Tunisia. Lo ha dichiarato Najla Abrougui, membro dell'Alta autorità indipendente per le Elezioni (Isie), spiegando all'agenzia Tap che questo numero comprende sia coloro che si sono presentati di persona, sia coloro che si sono presentati a nome di un potenziale candidato con mandato legale e speciale presso la sede dell'Isie, gli uffici locali e le rappresentanze consolari e diplomatiche all'estero.La Commissione elettorale raccoglierà e valuterà le candidature dal 29 luglio fino al 6 agosto. Le votazioni per i tunisini all'estero si terranno il 4, 5 e 6 ottobre. La campagna elettorale in Tunisia inizierà il 14 settembre e durerà fino alla mezzanotte del 4 ottobre, mentre quella all'estero sarà dal 12 settembre al 2 ottobre. (ANSAmed).

