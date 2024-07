Netanyahu: 'Interessati a un accordo ma nelle linee indicate'

TEL AVIV - Israele è interessato a un accordo su una tregua a Gaza, purché "siano mantenute le linee rosse stabilite". Lo ha detto il premier israeliano, Benyamin Netanyahu, incontrando a Gerusalemme l'inviato del presidente Usa per il Medio Oriente, Brett McGurk.



Il premier - mentre si fanno serrati i negoziati a Doha per una intesa sul rilascio dei rapiti - in questi giorni ha diffuso una lista di 4 punti "non negoziabili" con Hamas: impedire il contrabbando di armi dall'Egitto a Gaza; permettere a Israele di riprendere i combattimenti fino a che non siano raggiunti tutti "gli obiettivi della guerra"; non consentire "il ritorno di migliaia di terroristi armati nel nord di Gaza; massimizzare il numero di ostaggi vivi che Hamas si impegna a restituire.



I capi dell'intelligence israeliana sono a Doha per un summit con i mediatori di Usa, Egitto e Qatar.

