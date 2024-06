Corte Israele, governo deve arruolare i giovani ortodossi

(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 GIU - La Corte Suprema di Israele ha deciso all'unanimità che non esiste più alcun quadro giuridico che consenta al governo di "concedere esenzioni totali dal servizio militare agli studenti ortodossi delle scuole religiose". Secondo la Corte - citata dai media - il governo non può continuare a dare istruzioni all'esercito e al Ministero della Difesa di non provvedere a tali disposizioni.In uno schiaffo all'attuale governo di Benyamin Netanyahu, la Corte Suprema ha stabilito anche che l'esecutivo non può "fornire sostegno finanziario agli studenti delle scuole religiose che studiano" al posto di essere arruolati in base ad una legge che così stabilisce. La Corte tuttavia non è entrata nel dettagli su come, in base alla sentenza, applicare la legge così come è attualmente o sul numero degli studenti ortodossi che potrebbero essere arruolati. Attualmente le stime parlando di circa 67mila giovani ortodossi idonei alla leva. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA