Tajani, 'pronti a missione di pace per uno Stato palestinese'

(ANSAmed) - ROMA, 06 MAG - "Siamo disponibili, sotto mandato Onu, a mandare truppe in una missione di pace a guida araba, come accade in Libano: una missione di pace per creare le condizioni per la nascita di uno Stato palestinese". Lo ha detto il vicepremier e ministro degli Esteri, Antonio Tajani, durante un incontro con la stampa estera. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA