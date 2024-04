ANSAmed - Agenda settimanale dal 29 aprile al 5 maggio

(ANSAmed) - ROMA, 26 APR - Questi i principali eventi di interesse per l'area euro-mediterranea previsti dal 29 aprile al 5 maggio: LUNEDÌ 29 APRILE TETOUAN (Marocco) - Prosegue la 29esima edizione del Festival del Cinema Mediterraneo di Tetouan.MADRID - Il primo ministro spagnolo annuncia se si dimetterà dopo l'apertura di un'indagine giudiziaria contro sua moglie.ARI-SOLENZARA (Francia) - Il ministro della Difesa Francese, Sébastien Lecornu incontra in Corsica il collega italiano, Guido Crosetto.TORINO - Prosegue la riunione dei ministri del G7 su Clima, Energia e Ambiente (fino al 30).MARTEDÌ 30 APRILE BEIRUT - Missione in Medio Oriente del ministro degli Esteri francese, Stéphane Séjourné (fino al 1° maggio).GINEVRA - Conferenza stampa del capo dell'Unrwa.MERCOLEDÌ 1 MAGGIO CITTA' VARIE - Festa del Lavoro.VILLAGGIO DI JARSIN - KEBILI (Tunisia) - Al via la 4a edizione del Festival Internazionale di Teatro nel Sahara (fino al 5 maggio).GIOVEDÌ 2 MAGGIO BEIRUT - La presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen incontra il primo ministro libanese Najib Azmi Mikati.VENERDÌ 3 MAGGIO CITTA' VARIE - Giornata mondiale della libertà di stampa SABATO 4 MAGGIO IL CAIRO - 30° anniversario della firma al Cairo dell'accordo israelo-palestinese sull'autonomia a partire da Gaza e Gerico.DOMENICA 5 MAGGIO Nessun evento da segnalare (ANSAmed).

