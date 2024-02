Spagna e Ue, 500 milioni a Mauritania per sviluppo e freno alle migrazioni

MADRID - La Spagna e la Ue destineranno oltre 500 milioni di euro nei prossimi 5 anni allo sviluppo economico della Mauritania, perché contribuisca alla stabilità alla frontiera con il Sahel e cooperi per frenare le migrazioni irregolari verso le isole Canarie, sottoposte a una forte pressione migratoria. Lo ha anticipato il presidente del governo Pedro Sanchez in una dichiarazione congiunta durante la visita a Nouakchott con la presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen e il presidente della Mauritania, Mohamed Ould Ghazouani, ripresa dalla tv pubblica spagnola TVE.



"Abbiamo dibattuto una dichiarazione congiunta e una road map, che ultimeremo in primavera, con un pacchetto finanziario di oltre 210 milioni di euro da qui a fine anno per la gestione delle migrazioni, gli aiuti umanitari ai rifugiati, gli investimenti nel lavoro, la qualificazione e l'impresa nel quadro della strategia Global Gateway", ha annunciato Von der Leyen. Da parte sua Sanchez ha annunciato un pacchetto di oltre 300 milioni di euro, di cui una prima parte di 200 milioni in aiuti finanziari nei prossimi cinque anni. "Faciliterà lo sviluppo di progetti di idrogeno verde con la partecipazione di imprese spagnole", ha detto il premier socialista. E "favoriranno il progresso sociale, la creazione di impiego e la crescita economica" della Mauritania, ha aggiunto. La Spagna ha firmato inoltre un nuovo Accordo quadro di Paese che si tradurrà in 60 milioni di euro per progetto di sviluppo nei prossimi 4 anni, ai quali si uniranno altri 50 milioni in cooperazione finanziaria.





