Von der Leyen e Sanchez in Mauritania, 'rafforziamo la cooperazione con Ue'

BRUXELLES - La presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen e il premier spagnolo Pedro Sanchez sono in Mauritania per la firma di diversi progetti di partenariato nell'ambito del Global Gateway. "A Nouakchott insieme a Sanchez siamo qui per rafforzare il partenariato Ue-Mauritania. Con gli investimenti Global Gateway per la transizione verde e digitale. E un'ulteriore cooperazione in materia di sicurezza regionale e migrazione", ha scritto su X la Von der Leyen.



Uno dei principali obiettivi della visita ufficiale è rafforzare i controlli dei flussi migratori irregolari dal nord Africa verso l'arcipelago delle Canarie e rafforzare la cooperazione della Ue con la Mauritania in quanto paese di transito, informano fonti ufficiali in una nota. Sanchez e Von der Leyen terranno una riunione con Mohamed Ould Ghazouani, presidente del Paese che vive una crisi di rifugiati senza precedenti per l'instabilità del vicino Sahel. Obiettivo dell'incontro è rafforzare la cooperazione sia di Spagna che della Ue con il paese di transito, chiave per il controllo dei movimenti migratori e dal quale sono salpati l'83% dei caicchi sbarcati in Spagna nel 2023, secondo i dati del ministero degli Interni. Nel solo mese di gennaio, almeno 7.270 migranti di origini subsahariane e magrebine sono giunti all'arcipelago delle Canarie su 110 imbarcazioni e caicchi, tanti quanti arrivarono sulle coste spagnole nel primo semestre 2023, quando furono 7.213 su 150 imbarcazioni.



Il governo spagnolo punta a rafforzare la cooperazione allo sviluppo in Mauritania per incrementare i controlli sui flussi migratori e si prevede che la presidente Von der Leyen annunci un pacchetto di 200 milioni di euro di aiuti, secondo fonti comunitarie riportate da vari media iberici, fra i quali La Vanguardia.

