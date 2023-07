Ue, chiederemo chiarimenti su spari guardacoste Libia a Ong

BRUXELLES - "Le operazioni di ricerca e salvataggio e uno stretto coordinamento in queste questioni sono assolutamente fondamentali, l'Ue chiederà alle competenti autorità italiane e libiche di chiarire la situazione" in merito alle domande sollevate dopo che la Guardia Costiera libica è stata filmata nel weekend mentre stava sparando in aria durante un'operazione di salvataggio della Ocean Viking, nave di Sos Mediterranee. Lo ha detto una portavoce della Commissione europea durante il briefing quotidiano con la stampa. "Per noi è molto chiaro che tutte le operazioni di ricerca e salvataggio da parte di qualsiasi attore devono essere condotte nel pieno rispetto dell'assistenza internazionale", ha aggiunto.



"L'assistenza Ue, che è incanalata attraverso le autorità italiane, in quanto nostri partner attuatori, è soggetta a un forte monitoraggio", ha ricordato anche la portavoce della Commissione. "L'aumento dei flussi regolari nel Mediterraneo centrale e i conseguenti tragici incidenti in mare che vediamo chiaramente mostrano l'urgente necessità di intensificare la nostra cooperazione con i Paesi terzi per affrontare questo problema", ha ribadito.