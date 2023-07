Avvistato un barcone alle Canarie, forse quello disperso

MADRID - Soccorritori spagnoli hanno avvistato al largo delle Canarie un barcone con migranti a bordo che può corrispondere a quello segnalato come disperso dall'ong Caminando Fronteras. Lo apprende l'ANSA da una portavoce del servizio di salvataggio marittimo iberico.

Il barcone, un cosiddetto 'cayuco' così come quello di cui si stavano cercando notizie nelle ultime ore, è stato avvistato a 71 miglia nautiche a sud di Gran Canarie. A bordo, secondo una prima stima dei soccorritori spagnoli avvicinatisi alla zona su un aereo per ispezioni, potrebbero esserci "circa 200 persone". Verso il barcone sta navigando l'imbarcazione di soccorso spagnola 'Guardamar Calíope'. Nel frattempo, è stato richiesto a una nave mercantile presente in zona di avvicinarvisi e controllarne le condizioni.