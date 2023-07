(ANSAmed) - ROMA, 10 LUG - L'emittente televisiva Mega ha trasmesso un video del peschereccio con a bordo circa 750 migranti poche ore prima del naufragio avvenuto a largo di Pylos, in Grecia, il 14 giugno scorso, dove si vede l'imbarcazione dondolare vistosamente e inclinarsi a causa del sovraccarico dell'equipaggio. Il video, ottenuto dal giornalista investigativo Vassilis Lampropoulos, è stato girato, come riporta Mega, dalla Guardia costiera greca impegnata a monitorare il peschereccio. Non è stata riportata l'ora precisa del filmato. I corpi recuperati in mare sono stati 82, e 104 le persone soccorse. La Guardia costiera greca ha dichiarato di non avere ripreso con le telecamere il peschereccio al momento del naufragio. Secondo alcuni sopravvissuti, l'imbarcazione si sarebbe ribaltata a seguito del tentativo delle autorità greche di trainare il peschereccio con una corda.(ANSAmed).





Ottieni il codice embed