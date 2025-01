A Tunisi ad aprile il Forum internazionale dei farmacisti

"La Tunisia sta lavorando per diventare un hub regionale per l'esportazione di prodotti farmaceutici e dispositivi medici, come parte di una strategia per promuovere la formazione e attrarre e supportare i produttori farmaceutici". Lo ha affermato all'agenzia Tap Abderrazak Bouzouita, direttore generale presso il ministero della Salute, a margine dell'incontro di presentazione del 24mo Forum internazionale dei farmacisti, che si terrà a Tunisi dal 30 aprile al 2 maggio.Più di 30 paesi parteciperanno a questo forum, che riunirà più di 500 esperti e specialisti del settore farmaceutico, ha annunciato Mustapha Laaroussi, presidente del Consiglio nazionale dell'Ordine dei farmacisti tunisino, intervenendo all'incontro di presentazione dell'evento che si terrà al Convention Centre di Tunisi."Il prestigioso patrimonio dell'industria farmaceutica in Tunisia, sia per i laboratori tunisini che per quelli internazionali che operano in Tunisia, e l'eccellente livello di formazione in questo settore consentiranno alla Tunisia di diventare un hub di esportazione per medicinali e vaccini", ha affermato Bouzouita, aggiungendo che "la situazione attuale è molto favorevole per esplorare le possibilità di esportazione di prodotti farmaceutici nei paesi africani, soprattutto perché i laboratori farmaceutici stranieri che operano in Tunisia sono desiderosi di esportare i loro prodotti in tutti i paesi del continente". Secondo il funzionario, la formazione in farmacia, che attrae un gran numero di studenti dall'Africa subsahariana, contribuirà all'accesso ai mercati africani dove c'è un'elevata domanda di medicinali e vaccini.Il direttore generale ha sottolineato che il ministero della Salute ha iniziato a digitalizzare le transazioni amministrative attraverso una serie di applicazioni e piattaforme progettate per garantire una migliore gestione dei medicinali. "La piattaforma digitale lanciata dall'Agenzia nazionale per i medicinali e i prodotti sanitari (ANMPS), mira a garantire la gestione dei medicinali e semplificare le procedure. Ciò farà risparmiare tempo e ridurrà i ritardi nel rilascio delle licenze farmaceutiche e delle autorizzazioni per svolgere attività farmaceutiche", ha affermato. "Le opportunità di investimento ed esportazione nell'industria farmaceutica devono basarsi sui principi di qualità e validità dei medicinali, nonché sulla lotta al fenomeno dei medicinali contraffatti tramite l'intelligenza artificiale", ha aggiunto.Considerato uno degli eventi farmaceutici più importanti del continente africano, il Forum sarà accompagnato da una mostra con oltre 70 espositori e, secondo gli organizzatori, attirerà più di 3.000 visitatori. Saranno inoltre organizzati workshop sull'uso dell'intelligenza artificiale nella ricerca e nella produzione farmaceutica, nonché seminari e tavole rotonde sulle sfide dell'integrazione di questa tecnologia nei sistemi sanitari.

