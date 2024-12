Egitto, la città della pellame 'Robbiki' cerca investitori

(ANSAmed) - IL CAIRO, 17 DIC - La "Cairo per Investimenti e Sviluppo" continua ad accogliere le richieste di investitori locali e stranieri per "43 stabilimenti completamente attrezzati" nella "Città delle Pelli di Robbiki", con "agevolazioni senza precedenti". È previsto un pagamento con un "acconto del 25%", un "anno di sospensione delle rate" e rateizzazione fino a "5 anni con un tasso d'interesse del 10%", in collaborazione con diverse banche. Lo segnala un testo diffuso domenica scorsa dall'Ufficio stampa del governo egiziano relativo alla società specializzata nella gestione e nello sviluppo di progetti industriali, con particolare attenzione al settore della concia e della lavorazione delle pelli. Uno dei suoi principali progetti è appunto la Robbiki Leather City, un distretto conciario situato nella città di Badr, ad est del Cairo, progettato per promuovere tecniche di produzione moderne ed ecologiche, in linea con gli standard internazionali.Il testo precisa che l'obiettivo è quello di attirare "i principali brand globali" specializzati in articoli in pelle e nelle "industrie complementari", con un'infrastruttura industriale e "servizi avanzati". La città è costruita secondo "i più alti standard ambientali", includendo una "stazione di trattamento delle acque reflue" all'avanguardia e "tutti i servizi necessari" per garantire la sostenibilità. "Gli stabilimenti" offerti variano nelle dimensioni: "20 stabilimenti da 2000 m²", "6 stabilimenti da 1000 m²" e "17 piccoli stabilimenti da 121 m²". È possibile "combinare gli spazi" per rispondere alle esigenze produttive. L'intera infrastruttura facilita la "disponibilità delle materie prime", con la "prima fase dedicata alla concia" e la "seconda fase" alla produzione di "industria accessoria" come colle e gelatina.La società afferma che il progetto mira a rendere Robbiki "il primo hub globale specializzato nella pelle in Medio Oriente e Africa". La posizione della città è "strategica", situata a Badr, con collegamenti alle principali infrastrutture logistiche. Robbiki dista "100 km dal Porto di Suez", "156 km da Port Said", "50 km dall'Aeroporto del Cairo" e "24 km dall'Aeroporto della Capitale Amministrativa". La città è dotata di una "rete stradale interna ed esterna" efficiente e presto sarà collegata al porto secco della città di "10 Ramadan tramite una linea ferroviaria". Sono disponibili "mezzi di trasporto per i lavoratori" per agevolare gli spostamenti. Per facilitare gli investitori, la Cairo ha previsto "procedure semplificate", come la digitalizzazione della richiesta attraverso la piattaforma "www.madein.eg" entro il "25 dicembre". La società fornisce "supporto tecnico" per agevolare gli imprenditori nell'ottenimento delle licenze industriali e nella gestione produttiva. La Città delle Pelli di Robbiki rappresenta "un passo significativo" verso la realizzazione della "visione politica" di trasformare l'Egitto in un centro regionale per "la produzione e l'esportazione" di articoli in pelle, sostiene il testo. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA