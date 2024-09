Libia, a Roma due convegni su energia e infrastrutture

IL CAIRO - "L'attuale impulso della Libia nel settore delle infrastrutture e il ruolo delle aziende italiane di costruzione e ingegneria in questo ambito" è il tema di una "Tavola Rotonda Libia-Italia" e di una "Serata di Networking Vip" che si terranno a Roma lunedì prossimo 23 settembre. Lo segnala il sito di "Energy Capital & Power", società che organizza eventi di alto livello e produce contenuti per favorire l'investimento globale e intra-africano nel settore energetico.



"Mentre la Libia cerca partner per la ricostruzione delle sue infrastrutture critiche e per sostenere la ripresa economica, le aziende internazionali, in particolare quelle europee e mediorientali, sono invitate a partecipare agli sforzi di ricostruzione del paese attraverso partenariati pubblico-privati e investimenti diretti", ricorda il sito. I due incontri "metteranno in evidenza (...) le opportunità di investimento nel settore infrastrutturale" sottolineando "il potenziale delle aziende italiane di costruzione e ingegneria per sfruttare le competenze nei sistemi energetici e di trasporto e contribuire alla più ampia ricostruzione delle città libiche".



"Gli sforzi per ripristinare le infrastrutture della Libia stanno gradualmente riprendendo, con il governo che sta avviando progetti chiave che riguardano le reti elettriche, i sistemi di trasporto e l'approvvigionamento idrico", segnala l'ex "Africa Oil & Power (Aop). "Sono in corso anche diversi progetti di riabilitazione di strade e aeroporti" nell'est della Libia, viene evidenziato fra l'altro. "La disponibilità d'acqua è un'altra priorità cruciale per la Libia, che lo scorso ottobre ha avanzato un nuovo piano nazionale per l'acqua e i servizi igienico-sanitari", è un'altra notazione di Energy Capital & Power.





Riproduzione riservata © Copyright ANSA