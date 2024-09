Tunisia: a Sousse il primo hub di innovazione per l'IA

(ANSAmed) - TUNISI, 18 SET - E' stato inaugurato dalla ministra tunisina dell'Industria, delle Miniere e dell'Energia, Fatma Thabet Chiboub, presso il cluster di competitività Novation City a Sousse, il primo hub di innovazione per l'intelligenza artificiale in Africa e Medio Oriente.Sviluppato in collaborazione con la multinazionale americana Nvidia Corporation, l'hub mira a stimolare l'innovazione e lo sviluppo nel campo dell'IA attraverso l'Nvidia Deep Learning Institute, si legge in una nota del ministero, in cui viene sottolineata l'importanza di questo hub, che rappresenta un'iniziativa strategica per sviluppare l'intelligenza artificiale e fornire soluzioni intelligenti alle esigenze dei settori industriali, al fine di consolidare la partnership tra istituti di ricerca, università, aziende tecnologiche e start-up. La ministra ha accolto con favore l'iniziativa del Sousse Technology Centre per attrarre grandi aziende industriali a lanciare progetti pilota nel campo dell'intelligenza artificiale, evidenziando il potenziale e le risorse umane altamente qualificate disponibili in Tunisia, nonché il contributo dei centri tecnologici alla creazione di slancio economico e posti di lavoro e alla promozione della Tunisia come destinazione di investimento. Hichem Turki, amministratore delegato di Novation City, ha dichiarato all'agenzia di stampa Tap che la partnership tra il cluster e Nvidia aiuterà a sviluppare l'innovazione nel campo dell'intelligenza artificiale, e consentirà alle risorse umane che lavorano nel cluster tecnologico di aggiornare le proprie competenze.Attraverso questa partnership con Nvidia, Novation City mira a diventare un centro di eccellenza nell'intelligenza artificiale in Tunisia", ha aggiunto, sottolineando che circa 500 giovani (sviluppatori, ingegneri, analisti) hanno beneficiato della formazione fornita dall'azienda americana.Novation City è un'azienda privata fondata nel 2009 e basata sul principio di una partnership pubblico-privata con la missione di sviluppare un ecosistema di innovazione nel campo della meccatronica, promuovere sinergie tra istruzione, ricerca e industria e istituire programmi di supporto e assistenza tecnica a lungo termine per tutti gli attori dell'ecosistema. Nvidia Corporation è uno dei principali sviluppatori e fornitori al mondo di processori grafici, chip grafici e software per computer e console di gioco e ha sede a Santa Clara, California, dove è stata fondata nel 1993. Attualmente opera in 27 paesi.(ANSA) (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA