A Barcellona riunite agenzie per lo sviluppo euro-mediterranee

A Barcellona è partita una due giorni che vede riunite agenzie per lo sviluppo di 15 Paesi membri dell'Unione per il Mediterraneo (UpM): l'iniziativa, si legge in una nota, è volta a "analizzare come una maggiore cooperazione può avere un impatto più positivo sul terreno".Questo incontro multilaterale tra agenzie per lo sviluppo dell'area euro-mediterranea è il primo con queste caratteristiche, e ha preso ispirazione dalle iniziative del Team Europa dell'Unione Europea. Tra gli obiettivi c'è quello di promuovere progetti regionali per affrontare "sfide comuni": un esempio è il Mediterranean New Chance Network, rete di iniziative in Algeria, Egitto, Spagna, Francia, Italia, Giordania, Libano, Marocco, Portogallo e Tunisia volte a favorire l'integrazione socio-professionale dei "neet" (persone che non stanno lavorando né studiando), attraverso attività di sviluppo delle capacità."La missione dell'UpM è chiara: promuovere la cooperazione e il dialogo nella regione euro-mediterranea e sostenere progetti a beneficio delle persone", ha spiegato il segretario generale dell'organizzazione, Nasser Kamel. "Pur non essendo un'istituzione donatrice, è un prezioso alleato quando si tratta di sostenere i progetti regionali, fornendo loro assistenza essenziale. Riunendo le agenzie per lo sviluppo degli Stati membri dell'UpM, l'organizzazione esercita il suo potere di congregazione per generare risultati tangibili per gli abitanti della regione", ha aggiunto.

