Libia: il 10/10 convegno internazionale su ricostruzione a Derna

BENGASI - Le autorità dell'est della Libia hanno annunciato per il 10 ottobre la conferenza "internazionale" per la ricostruzione di Derna, la città devastata dalle recenti inondazioni. "Il governo invita la comunità internazionale a partecipare alla conferenza che prevede di organizzare il 10 ottobre a Derna per presentare dei progetti moderni e rapidi per la ricostruzione della città", si legge in un comunicato del premier della Cirenaica Usama Hamad.



Il governo indica che l'appello per questa conferenza è "in risposta alle richieste degli abitanti della città colpita di Derna e di altre città (nell'est) che hanno subito danni" dopo il passaggio della tempesta Daniel il 10 settembre.



Particolarmente devastata è stata Derna, cittadina di 100mila abitanti che si affaccia sul Mediterraneo, dove due righe si sono rotte, provocando un'alluvione delle dimensioni di uno tsunami. Secondo l'ultimo rapporto ufficiale provvisorio diffuso martedì dal ministro della Sanità dell'Est, Othman Abdeljalil, le inondazioni hanno provocato 3.351 morti.