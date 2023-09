Libia: Oim, 'oltre 43mila sfollati a Derna per le inondazioni'

DERNA - Oltre 43mila persone sono state sfollate a causa delle inondazioni in Libia, che hanno ucciso migliaia di persone a Derna, secondo i dati diffusi oggi dall'Organizzazione internazionale per le Migrazioni (Oim). "Si stima che 43.059 persone siano state sfollate a causa delle inondazioni nel nord-est della Libia", ha affermato l'Oim, aggiungendo che "la mancanza di approvvigionamento idrico sta spingendo molti sfollati da Derna" verso altre aree.



All'inizio del mese, le piogge hanno provocato inondazioni devastanti nella zona orientale del Paese e travolto due dighe nelle prime ore dell'11 settembre, sollevando un muro d'acqua alto diversi metri che ha attraversato il centro di Derna, distruggendo interi quartieri e trascinando le persone in mare.