(ANSAmed) - TEL AVIV, 25 MAG - Nella finanziaria appena approvata dal governo di destra di Benyamin Netanyahu ingenti fondi sono previsti a favore degli insediamenti ebraici in Cisgiordania e delle loro infrastrutture di trasporto. Secondo i media, le notevoli somme - il cui stanziamento di meno di 1 miliardo di euro (3,5 miliardi di shekel) deriva dagli accordi di governo con Sionismo religioso del ministro delle Finanze Bezalel Smotrich - sono destinate "a rafforzare la presenza israeliana" nei Territori. Il nucleo centrale delle somme - secondo le stesse fonti - andrà alla pavimentazione di nuove strade e al miglioramento delle attuali, incluse alcune destinate a bypassare i maggiori centri palestinesi delle aree.



Altri stanziamenti per centinaia di milioni di shekel sono poi diretti a progetti per gli insediamenti, senza escludere tuttavia quelli finora ritenuti illegali dalla stessa legge israeliana.(ANSAmed).





