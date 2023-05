Nuova partnership tra ANSA e l'agenzia tunisina TAP

ROMA - L'agenzia di informazione tunisina TAP e ANSA hanno firmato un accordo di collaborazione che prevede la possibilità per i partner di utilizzare i rispettivi servizi informativi per uso editoriale e di sviluppare offerte commerciali congiunte a supporto della comunicazione di istituzioni e aziende dei rispettivi Paesi.



L'accordo è stato firmato a Tunisi, presso la sede della TAP, alla presenza dell'ambasciatore italiano a Tunisi Fabrizio Saggio, che ha dichiarato: "L'accordo di oggi tra le due principali agenzie di stampa nazionali, ANSA e TAP, arricchisce ulteriormente la cooperazione in essere, a 360 gradi, tra l'Italia e la Tunisia".



Il presidente e direttore generale della TAP, Najeh Missaoui, ha espresso soddisfazione per l'intesa raggiunta: "Siamo lieti di aver siglato oggi un nuovo accordo di collaborazione con l'ANSA, con la quale intratteniamo rapporti storici. Questo accordo ci consentirà di proseguire e rafforzare i legami di collaborazione e amicizia tra le due parti e di scambiare esperienze e competenze nel campo delle agenzie di stampa, che sta conoscendo uno sviluppo molto rapido alla luce del progresso tecnologico, che incide profondamente sulla pratica del giornalismo moderno". L'amministratore delegato di ANSA Stefano De Alessandri ha ringraziato l'ambasciatore Saggio per il concreto sostegno assicurato al raggiungimento di questo accordo e ha sottolineato che "la collaborazione con la TAP è di lunga data e l'accordo firmato oggi costituisce quindi la conferma e il rinnovo di una partnership storica per l'ANSA. Questo accordo - oltre alla disponibilità di contenuti editoriali - offre importanti spunti e opportunità di collaborazione anche su altri fronti, come ad esempio la disponibilità di know-how giornalistico e tecnologico in ambito editoriale".