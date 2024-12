Egitto, conferenza sul ruolo dei media per i diritti umani

IL CAIRO - Il Consiglio Nazionale per i Diritti Umani egiziano ha organizzato questa settimana una conferenza sul ruolo dei media nel denunciare violazioni e promuovere la trasparenza nel campo di queste tutele fondamentali. Il titolo della conferenza, svoltasi lunedì 16 dicembre, era appunto "Giornata Internazionale dei Diritti Umani, il ruolo dei media nella sensibilizzazione ai diritti umani" e vi hanno parteciperanno ministri, rappresentanti degli organi di informazione ed esponenti della società civile.



L'ambasciatrice Moushira Khattab, presidente del Consiglio Nazionale per i Diritti Umani, ha aperto i lavori con un discorso in cui ha richiamato l'importanza dell'adesione dell'Egitto alle convenzioni internazionali sui diritti umani e ha ribadito che l'obiettivo principale è "rendere i diritti garantiti dalla Costituzione e dalle convenzioni internazionali una pratica quotidiana".



Secondo Khattab, "il diritto alla libertà di espressione" è fondamentale e i media sono "partner essenziali" nella diffusione della cultura dei diritti umani. La diplomatica ha affermato che i media rappresentano "un ponte tra il pubblico e il governo, vigilando affinché i diritti siano rispettati e denunciando le violazioni".



Ha riconosciuto le sfide affrontate dai giornalisti e ha sottolineato l'importanza di "un giornalismo professionale e obiettivo" per contrastare la disinformazione. Inoltre, ha richiamato l'attenzione sui pericoli del mondo digitale, come "il cyberbullismo" e "le violazioni della privacy", incoraggiando "l'uso etico delle piattaforme digitali".



Durante l'intervento, Khattab ha evidenziato "l'importanza di una collaborazione strategica tra il Consiglio e i media", annunciando l'impegno a "sostenere e formare i professionisti dell'informazione". Ha anche fatto riferimento a un incontro precedente con il Consiglio Supremo per la Regolamentazione dei Media per definire una "strategia mediatica comune".



Dal canto suo il senatore Tariq Saada, capo del Sindacato degli Operatori dei Media, ha elogiato gli sforzi dell'Egitto in tema di diritti umani, sottolineando l'importanza del ruolo dei media nel promuovere trasparenza e responsabilità. Saada ha invitato i media a esercitare il proprio ruolo con onestà e ha esortato a non permettere che l'Occidente sfrutti il tema dei diritti umani come strumento di pressione contro l'Egitto.





