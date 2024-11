Al Cairo la mostra 'Migrazione' di Gamal Meleka

(ANSAmed) - ROMA, 29 NOV - L'Ambasciata d'Italia e l'Istituto Italiano di Cultura al Cairo hanno inaugurato il 21 novembre scorso la mostra personale 'Migrazione' dell'artista italiano-egiziano Gamal Meleka presso la galleria dell'Istituto alla presenza dell'Ambasciatore d'Italia, Michele Quaroni. Lo ha fatto sapere il ministero degli Esteri spiegando che il vernissage ha riscosso "un notevole successo mediatico, evidenziato anche dalla presenza di rappresentanti del mondo della cultura egiziana e dei direttori delle maggiori testate giornalistiche del Paese di tiratura nazionale, oltre a Taghrid Hussein, presidente del canale televisivo Nile TV".Le trenta opere esposte - ha aggiunto - "evidenziano la tecnica della stratificazione, che ha fatto conoscere l'artista sia in Egitto sia in Italia, con la quale l'autore riesce ad imprimere sulla tela il segno forte della sua personalità e allo stesso tempo ad esaltare la palette di colori. Di lui ha scritto la critica d'arte Lucia Messina: "Testimone e narratore attraverso la sua arte, Gamal Meleka ci evoca suggestioni di volti e luoghi ricchi di storia e descrive il tempo passato ed ancora il luogo d'origine, l'Egitto, con la terra spaccata dalla forza del Sole. I suoi quadri sono talmente matrici da impressionare l'occhio al pari della scultura, bassorilievi, arte nella quale i suoi antenati, gli egizi delle antiche dinastie faraoniche, erano maestri. Grazie anche a questa sua abilità, viene spesso chiamato a rappresentare l'Egitto in manifestazioni internazionali di grande spessore, in qualità di ambasciatore dell'antica e della nuova cultura egizia".(ANSAmed).

