Christillin, invitati i Regeni, loro messaggio bellissimo

(ANSAmed) - TORINO, 20 NOV - "Abbiamo ricevuto un messaggio meraviglioso stamattina da Paola e Claudio Regeni che ci facevano i migliori auguri per questa giornata. Loro erano invitati oggi, ma ieri c'era l'udienza e non avrebbero fatto in tempo ad arrivare". Lo ha detto Evelina Christillin, presidente del Museo Egizio, a margine della festa del Bicentenario."Quello che vorremmo sottolineare è che forse il ponte culturale è l'unico che riesca a tenere aperta qualche speranza di verità.Non ci permetteremo mai di fare delle valutazioni politiche", ha aggiunto Christillin che ha ricordato che la sala di Deir El Medina del Museo è dedicata a Giulio Regeni. (ANSAmed).

