In Tunisia CinemArena sensibilizza sui rischi della migrazione irregolare

TUNISI - E' partita ieri da Tabarka in Tunisia, CinemArena, un progetto di cinema itinerante organizzato dall'Organizzazione internazionale per le migrazioni (Oim) e finanziato dalla Cooperazione Italiana, che ha come obiettivo coinvolgere i giovani in un dialogo sulle alternative alla migrazione irregolare attraverso proiezioni culturali e cinematografiche, film nelle piazze, dibattiti con specialisti e performance artistiche. L'iniziativa consiste in una carovana mobile che attraverserà sei governatorati della Tunisia - Jendouba, Le Kef, Siliana, Kasserine, Kairouan e Gafsa -, facendo tappa in 36 comuni.



Lanciata nel 2002 dalla Cooperazione Italiana e focalizzata su temi sociali e sanitari, CinemArena affronta dal 2018 i rischi della migrazione irregolare nell'ambito di una partnership con l'Oim. Negli ultimi sette anni ha viaggiato attraverso il Senegal, la Costa d'Avorio, la Guinea, il Gambia e la Nigeria, organizzando 674 eventi di sensibilizzazione e riunendo più di 221.000 spettatori.



"L'Oim è lieta di presentare CinemArena in Tunisia, forte di 22 anni di esperienza. Questa iniziativa mira a offrire ai giovani tunisini informazioni concrete sulle rotte migratorie regolari e, tra l'altro, sulle opportunità di formazione e lavoro in Tunisia', ha detto Brendan Kelly, capo dell'Unità Migrazione e Sviluppo dell'Oim in Tunisia. La campagna diffonde informazioni e messaggi attraverso filmati di sensibilizzazione nelle aree urbane e rurali, spettacoli, rappresentazioni teatrali, performance musicali, laboratori e dibattiti. Ha lo scopo di incoraggiare i potenziali migranti a prendere una decisione libera, individuale e informata. Permette inoltre di coinvolgere la società civile come agente chiave del cambiamento, di sostenere le piccole imprese e i giovani artisti nella realizzazione delle loro aspirazioni e di sensibilizzare i media riguardo a informazioni etiche e complete sulla migrazione e sulle opportunità socioeconomiche disponibili. In Tunisia è realizzata in stretta collaborazione con i ministeri della Gioventù e dello Sport, dell'Interno, degli Affari Culturali e del Lavoro e della Formazione Professionale.





