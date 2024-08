'Centouno donne' celebra online le icone femminili tunisine

In vista della 68ma Giornata nazionale della Donna, che si celebra in Tunisia ogni 13 agosto, il Centro di Ricerca, Studi, Documentazione e Informazione sulle Donne (Credif), sotto la supervisione del ministero della Famiglia, della Donna, dell'Infanzia e degli Anziani, ha lanciato il sito web "Centouno donne", aggiornamento di un'enciclopedia creata per far conoscere le biografie delle figure femminili che hanno segnato la storia della Tunisia.Lo si legge in una nota del ministero della della Donna, in cui si precisa che la piattaforma è il primo strumento scientifico per raccontare le traiettorie umane di personaggi come la mitica Elyssa (Didone), la Kahena, Aroua la Kairouanese, Fatma El Fehria e Jazia Helalia, poi Jalila Hafsia, Dorra Bouzid, e delle icone femminili del periodo contemporaneo come Maya Jeribi, Ahlem Belhaj, Lina Ben Mhenni, Nejiba Hamrouni.Tradotta in francese e inglese, questa enciclopedia comprende 128 biografie di donne tunisine leader nei settori della storia, della letteratura, delle scienze sperimentali e sociali, dell'economia, dell'attivismo, che hanno contribuito a plasmare la storia della Tunisia nelle sue diverse fasi. Un comitato scientifico guidato dal professor Mabrouk Manai ha monitorato la versione aggiornata di questa enciclopedia, compilata da 67 accademici specializzati in diversi campi. È consultabile on line al link www.encyclopediefemmes.tn

