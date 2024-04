Tunisia: un successo il Carnevale di Yasmine Hammamet

"Il Carnevale Internazionale di Yasmine Hammamet è una nuova opportunità per promuovere il turismo tunisino in patria e all'estero", ha detto il ministro tunisino del Turismo, Mohamed Moez Belhassine, in occasione della nona edizione del Carnevale Internazionale di Yasmine Hammamet, sottolineando che "l'organizzazione di questo evento, divenuto un appuntamento tradizionale per lanciare la stagione turistica nella regione di Hammamet, fa parte dell'attivazione e programmi di promozione di diverse destinazioni tunisine, turistiche e non.Il Carnevale ha visto la partecipazione di gruppi folkloristici e bande musicali provenienti da otto paesi tra cui Croazia, Italia e Francia, con oltre 10.000 spettatori in strada tra turisti e residenti. "Guardiamo alla prossima stagione turistica con un ottimismo realistico, basato su numerosi buoni indicatori e su una rinnovata fiducia nelle relazioni con i nostri partner, sia locali che stranieri, e sulla fiducia nella Tunisia come destinazione turistica, sia per i tunisini che per gli stranieri. turisti", ha sottolineato Belhassine.Il suo ministero - ha aggiunto Belhassine - continua a fare importanti preparativi per attuare il programma "Qualità Totale nel Turismo", dall'aeroporto ai valichi di frontiera, al trasporto turistico, agli ostelli e ai ristoranti turistici, oltre ai siti archeologici e agli ambienti turistici.

