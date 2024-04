Ad Abu Dhabi, mostra esplora natura umana attraverso gli animali

(ANSAmed) - ROMA, 10 APR - In programma fino al 21 luglio, la nuova mostra al Louvre Abu Dhabi, 'From Kalila wa Dimna to La Fontaine', descrive una serie di favole senza tempo raccontate attraverso gli animali, dalle tartarughe ai leoni, le cui storie esplorano i temi dell'amicizia, della vanità e della vendetta, oltre ad altre questioni morali.La mostra racconta la storia di queste favole memorabili attraverso 133 oggetti, molti dei quali provenienti dalla collezione della Bibliotheque nationale de France, tra cui manoscritti delicati e multilingue, ceramiche colorate e altri oggetti d'arte. L'esposizione presenta un elemento universale, che dimostra come queste storie, adatte sia ai bambini che agli adulti, abbiano trasceso continenti, lingue e generazioni."In un certo senso, questa mostra è molto materiale per il Louvre Abu Dhabi", ha detto il direttore del museo, Manuel Rabate, ad Arab News. "Nel senso che si tratta di storie di viaggi: storie nate in India e che hanno viaggiato attraverso il mondo arabo, collegando l'Oriente e l'Occidente. Quindi, è stato fatto davvero per noi", ha aggiunto. (ANSAmed).

Riproduzione riservata © Copyright ANSA