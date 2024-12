Ong,'condizioni allarmanti per i bambini migranti in Grecia'

(ANSAmed) - ATENE, 11 DIC - Fino a novembre di quest'anno più di 13mila bambini migranti sono sbarcati in Grecia (tra cui 3mila minori non accompagnati): si tratta di un aumento del 50% rispetto all'anno precedente. I bambini ospitati nei campi profughi del Paese mediterraneo vivono in "condizioni allarmanti", ha denunciato Save the Children in un comunicato con la ong ellenica Greek Council for Refugees. Per molti di loro, "il pericoloso viaggio verso la Grecia termina in condizioni terribili in campi remoti, nonostante l'obbligo dell'Unione Europea e delle autorità greche di garantire che i campi siano luoghi sicuri dove i bambini possano crescere mentre aspettano l'asilo", si legge.Le famiglie intervistate tra aprile e luglio di quest'anno hanno denunciato spazi abitativi con muffa, cibo servito oltre la data di scadenza, una grave mancanza di spazi sicuri e a misura di bambino e di servizi di protezione dell'infanzia.Alcuni bambini hanno inoltre riferito di sentirsi isolati e insicuri, e di avere subito casi di discriminazione. Le due ong hanno sollecitato le autorità ad "adottare misure immediate per migliorare le condizioni di vita dei bambini nei campi" e promuovere luoghi di accoglienza nelle città, che possano favorire l'integrazione.Stando ai dati dell'Alto commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati, la Grecia quest'anno ha visto aumentare del 35% il numero dei migranti arrivati nei primi 11 mesi del 2024, raggiungendo quota 57.363, il numero più alto dal 2019.(ANSAmed).

