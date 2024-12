Ong, a Sednaya non ci sono detenuti intrappolati

ROMA - L'Associazione per i detenuti e gli scomparsi nella prigione di Sednaya (Admsp) ha affermato in una dichiarazione che non ci sono più prigionieri intrappolati né sopra né sottoterra del carcere-mattatoio alle porte di Damasco. Lo riporta la Bbc.



"Non c'è verità sulla presenza di detenuti intrappolati sottoterra e le informazioni contenute in alcuni resoconti della stampa sono imprecise", afferma l'associazione secondo cui i suoi team hanno confermato che il carcere "è stato svuotato di tutti i detenuti in tutti i suoi edifici". L'ultimo detenuto del carcere - sottolinea il gruppo - è stato liberato ieri.



In precedenza i Caschi Bianchi, la difesa civile siriana, impegnata a verificare la presenza di celle sottoterra nel carcere-mattatoio, aveva fatto sapere che "Finora le nostre squadre giunte alla prigione di Sednaya non hanno trovato nessuna delle porte segrete di cui si è parlato". Lo riporta la Bbc. "I team utilizzano sonde sonore e attrezzature di ricerca, nonché squadre cinofile con cani addestrati", hanno spiegato i Caschi Bianchi affermando che le loro squadre sono guidate anche da persone "che conoscono gli ingressi e i passaggi segreti della prigione" e aggiungendo che le perquisizioni continueranno "finché non ne avremo identificato con precisione tutte le sezioni".





