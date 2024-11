Media libanesi, 'Israele ha fatto esplodere case in 3 villaggi'

(ANSAmed) - BEIRUT, 08 NOV - I media statali libanesi riferiscono che l'esercito israeliano ha fatto esplodere esplosivi piazzati all'interno di case in tre villaggi di confine. "Da questa mattina, l'esercito israeliano ha condotto operazioni di bombardamento all'interno dei villaggi di Yaroun, Aitaroun e Maroun al-Ras nell'area di Bint Jbeil, con l'obiettivo di distruggere le abitazioni", ha affermato l'agenzia di stampa ufficiale National News Agency.Le esplosioni di oggi sono le ultime di una serie di simili episodi che hanno avuto un impatto sulla zona di confine.Secondo la Nna, le truppe israeliane hanno fatto saltare in aria edifici in almeno sette villaggi di confine il mese scorso.Riprese diffuse dall'Afp hanno mostrato forti esplosioni a Mais al-Jabal che hanno ridotto le case in macerie. (ANSAmed).

