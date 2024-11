Attacco Hezbollah a base israeliana a Haifa, secondo in 24 ore

(ANSAmed) - ROMA, 08 NOV - Il movimento libanese filo-iraniano Hezbollah ha affermato di avere attaccato una base israeliana vicino Haifa, nel nord di Israele, per la seconda in 24 ore. L'Idf ha confermato di avere identificato una decina di proiettili provenienti dal Libano precisando che alcuni di questi sono stati intercettati e altri sono caduti in aree aperte. "Finora - aggiunge l'esercito israeliano - non sono pervenute segnalazioni di feriti".Hezbollah, da parte sua, ha detto di avere preso di mira la base navale Stella Maris, a nord-ovest di Haifa, "in risposta agli attacchi e ai massacri commessi dal nemico israeliano" in Libano. (ANSAmed).

