Libano, 'raid di Israele nel sud e nella Bekaa, almeno 3 uccisi'

(ANSAmed) - ROMA, 26 SET - Sono almeno 3 gli uccisi in Libano nell'ultima ondata di raid aerei israeliani nel sud del paese e nella valle della Bekaa. Lo riferisce il ministero della Salute, secondo cui tre persone sono state uccise nel distretto meridionale di Hasbaya. L'ultima, in ordine di tempo, di una serie di attacchi aerei è cominciata poco dopo le 12 locali, le 11 in Italia.L'esercito israeliano ha annunciato la nuova ondata di attacchi aerei contro obiettivi di Hezbollah in Libano. Lo riportano media locali. (ANSAmed).

