Migranti diretti verso Sicilia 'sotto scorta' di barche o droni

(ANSAmed) - LAMPEDUSA, 26 AGO - Accompagnati da Homs in Libia, il porto dal quale sono partiti, per oltre due ore da un'imbarcazione. Ancora una volta, così come sta avvenendo negli ultimi giorni, anche i 30 egiziani, siriani, pakistani e indiani soccorsi dai militari della motovedetta della guardia costiera e sbarcati a Lampedusa, hanno parlato di un natante che "scorta" le carrette che prendono il largo verso la Sicilia.Alcuni dei migranti hanno riferito pure d'essere rimasti, durante la navigazione, senza carburante e dunque alla deriva, e che un peschereccio che si trovava a poca distanza ha lanciato l'Sos. Ieri un altro gruppo di profughi aveva riferito di essere stato accompagnato fino all'ingresso in acque internazionali da un drone, che dopo averli monitorati aveva fatto rientro verso le coste libiche. Il servizio di scorta richiederebbe tuttavia un costo aggiuntivo rispetto ai prezzi praticati normalmente dai trafficanti per la traversata. (ANSAmed).

