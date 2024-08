Unrwa, '207 nostri operatori uccisi dal 7 ottobre'

ROMA - In un post su X, l'agenzia delle Nazioni Unite per i rifugiati palestinesi scrive oggi che "207 membri del team @UNRWA sono stati uccisi a #Gaza dall'inizio della guerra, anche mentre erano in servizio".



"Erano ingegneri, insegnanti, personale medico. Erano operatori umanitari", si legge ancora nel post in cui si afferma inoltre che "in occasione della #GiornataMondialeUmanitaria e ogni giorno, li ricordiamo e rendiamo omaggio a tutti loro".



La Giornata Mondiale Umanitaria si tiene ogni anno il 19 agosto per rendere omaggio agli operatori che rischiano la vita nel servizio umanitario.





